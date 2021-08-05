Жители Ижевска могут бесплатно посмотреть фильмы в центре города

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Tele2 организует в центре столицы Удмуртии кинотеатр по другим правилам. Компания преобразит обычную парковку в кинозал под открытым небом, куда можно приехать на своей машине и бесплатно посмотреть фильмы с друзьями и родными. Компания приглашает к экрану абонентов всех операторов связи: доступ на киносеансы будет свободным.

Tele2* снова меняет правила и предлагает решение для тех, кто хочет посмотреть фильмы на большом экране. В Ижевске автокинотеатр начнет работу 5 августа в 19:00 на парковке ТЦ «Мой Порт». С пятницы по воскресенье будут проходить три кинопоказа в день, с понедельника по четверг – два. Предварительная регистрация не нужна, можно приехать до начала сеанса и занять любое свободное место на парковке.

Зрители увидят на большом экране фильмы с высоким рейтингом от видеосервиса Wink*. Специально для показа широкой аудитории организаторы сделали подборку на любой вкус. В расписании на первую неделю кинопоказов: детектив «Достать ножи» (16+), нашумевшая комедия Гая Ричи «Джентльмены» (18+), семейная мелодрама «Мой друг мистер Персиваль» (6+), триллер «Взаперти» (16+) и другие захватывающие фильмы разных жанров. Расписание сеансов доступно на сайте проекта. Абонентов Tele2 ждет приятный бонус – порция попкорна в подарок. Кинопарковка будет работать до 22 августа по адресу: ул. Кирова, 146, ТЦ «Мой Порт».

Андрей Кутьев, директор ижевского филиала Tele2:

«Следуя стратегии «Другие правила», мы трансформируем автомобильную парковку в бесплатный кинотеатр под открытым небом, который одновременно может вмещать более 80 машин. Этот проект позволит нам не только обеспечить ижевчанам и гостям города культурный досуг в последний месяц лета, но и протестировать возможности 4G* Tele2 – весь контент будет транслироваться с помощью скоростного мобильного интернета. Мы приглашаем наших клиентов и абонентов других операторов посмотреть любимые фильмы в кругу друзей и близких».

В столице Удмуртии проект реализуется при поддержке администрации города Ижевска, торгового центра «Мой Порт» и видеосервиса Wink. Организаторы рекомендуют гостям кинопарковки соблюдать меры предосторожности для защиты от коронавирусной инфекции и при выходе из автомобиля во время киносеанса надевать средства индивидуальной защиты.

* Теле2, Винк, 4Джи