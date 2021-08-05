Россельхозбанк продолжает поддержку волейбола в Удмуртии

Фото: Россельхозбанк

Россельхозбанк заключил спонсорский договор с Удмуртской республиканской федерацией волейбола. Выделяемые средства будут направлены на организацию соревнований и выездов, формирование призового фонда, приобретение спортивной формы и другие расходы, связанные с развитием волейбола в республике.

Россельхозбанк является титульным спонсором Удмуртской республиканской федерации волейбола с 2018 года. За это время благодаря качественной финансовой поддержке результативность команд региона на турнирах различного уровня заметно выросла. По итогам сезона 2020–2021 гг. мужская волейбольная команда «ИжГТУ-Динамо» и женская «Италмас-ИжГТУ» впервые в своей истории стали серебряными призерами чемпионата России среди команд Высшей лиги «Б». Уверенно выступают и юниоры – например, в 2019 году команда из Удмуртии вышла в финал первенства России по пляжному волейболу, что привело ее к победе в первом республиканском смотре-конкурсе по определению сильнейших спортсменов региона в номинации «Детско-юношеская команда по игровым видам спорта».

«Приятно быть причастными к этим победам. Программа Россельхозбанка по поддержке спорта действует во всех регионах России. В Удмуртии мы выбрали волейбол, поскольку этот вид спорта пользуется большой популярностью и в городах, и в сельских районах республики. Поддерживая волейбол, давая возможность спортсменам соревноваться и обмениваться опытом с коллегами из других регионов, мы способствуем, в том числе, наиболее полной реализации Комплексной программы развития сельских территорий, что особенно важно в Год села, объявленный в Удмуртии», – сказал директор Удмуртского регионального филиала Россельхозбанка Александр Чураков.

«Поддержка такого партнера, как Россельхозбанк, имеет для нас большое значение. Благодаря нашему сотрудничеству волейболисты республики имеют возможность повышать свое мастерство, участвовать в общероссийских турнирах и показывать достойные результаты», – отметил исполнительный директор Общественной организации «Удмуртская республиканская федерация волейбола» Александр Тубылов.

Сегодня в Удмуртии волейболом занимается более 20 тысяч человек. Сформировано около 500 команд разных возрастных категорий – от школьных до ветеранских. Свыше 5 тысяч учащихся играют в чемпионате региональной Школьной волейбольной лиги. По уровню вовлеченности волейбол занимает второе место среди культивируемых в республике видов спорта и первое – среди игровых.

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