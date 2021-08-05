Карта распространения коронавируса на 5 августа: какие районы лидируют по количеству заболевших

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На утро 5 августа в Удмуртии заболели ковидом 186 человек. 9 человек скончались, 49 человек выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.

Ижевск — 19 213

Глазов — 1 990

Воткинск — 1 725

Можга — 2 258

Сарапул — 1 495

Завьяловский район — 2 082

Алнашский район — 707

Балезинский район — 747

Вавожский район — 368

Воткинский район — 484

Глазовский район — 414

Граховский район — 251

Дебесский район — 326

Игринский район — 958

Камбарский район — 399

Каракулинский район — 253

Кезский район — 491

Кизнерский район — 413

Киясовский район — 287

Красногорский район — 450

Малопургинский район — 532

Можгинский район — 456

Сарапульский район — 460

Селтинский район — 324

Сюмсинский район — 470

Увинский район — 1 376

Шарканский район — 663

Юкаменский район — 379

Якшур-Бодьинский район — 527

Ярский район — 317

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