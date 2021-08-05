Карта распространения коронавируса на 5 августа: какие районы лидируют по количеству заболевших

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На утро 5 августа в Удмуртии заболели ковидом 186 человек. 9 человек скончались, 49 человек выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.
Ижевск — 19 213
Глазов — 1 990
Воткинск — 1 725
Можга — 2 258
Сарапул — 1 495
Завьяловский район — 2 082
Алнашский район — 707
Балезинский район — 747
Вавожский район — 368
Воткинский район — 484
Глазовский район — 414
Граховский район — 251
Дебесский район — 326
Игринский район — 958
Камбарский район — 399
Каракулинский район — 253
Кезский район — 491
Кизнерский район — 413
Киясовский район — 287
Красногорский район — 450
Малопургинский район — 532
Можгинский район — 456
Сарапульский район — 460
Селтинский район — 324
Сюмсинский район — 470
Увинский район — 1 376
Шарканский район — 663
Юкаменский район — 379
Якшур-Бодьинский район — 527
Ярский район — 317
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