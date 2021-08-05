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Происшествия5 августа 2021 15:09

Фотофакт: пробки в Ижевске после грозы

После ночной непогоды в городе отказали несколько светофоров
Дмитрий Коренев
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Фото: «ВКонтакте»

Фото: «ВКонтакте»

В ночь с 4 на 5 августа в Ижевске прошла гроза, после которой в городе отказали 5 светофоров. Утром столица Удмуртии буквально «встала». Пользователи социальных сетей стали выкладывать фотографии образовавшихся пробок.

Фото: Алена Маленкова. группа ИГГС «ВКонтакте»

Фото: Алена Маленкова. группа ИГГС «ВКонтакте»

Затор на улице Удмуртская. Фото: Марина Бокова, группа ЗЛОЙ ИЖЕВЧАНИН «ВКонтакте»

Затор на улице Удмуртская. Фото: Марина Бокова, группа ЗЛОЙ ИЖЕВЧАНИН «ВКонтакте»

Напомним, администрация города уже отчиталась, что все светофоры починили, они работают в штатном режиме.

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