Фотофакт: пробки в Ижевске после грозы

Фото: «ВКонтакте»
В ночь с 4 на 5 августа в Ижевске прошла гроза, после которой в городе отказали 5 светофоров. Утром столица Удмуртии буквально «встала». Пользователи социальных сетей стали выкладывать фотографии образовавшихся пробок.
Фото: Алена Маленкова. группа ИГГС «ВКонтакте»
Затор на улице Удмуртская. Фото: Марина Бокова, группа ЗЛОЙ ИЖЕВЧАНИН «ВКонтакте»
Напомним, администрация города уже отчиталась, что все светофоры починили, они работают в штатном режиме.
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