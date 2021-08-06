За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 195 человек

К сожалению, зафиксировано 10 смертей. Фото: pexels.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 6 августа в Удмуртии выявлено 195 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 20 детей до 14 лет и 36 человек старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 10 смертей.

86 человек выздоровели, их выписали.

5 227 человек находится в удовлетворительном состоянии, 1 073 - в состоянии средней степени тяжести, 238 – в тяжелом состоянии.

Всего на 6 августа в Удмуртии зарегистрировано 41 135 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 33 896 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксирована 1 261 смерть.

Вакцинированы 307 484 жителей Удмуртии. Из них 221 086 прошли через оба этапа вакцинации.

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