Четыре ларька в Ижевске незаконно торговали алкоголем

Нарушения зафиксировали в октябрьском районе Фото: администрация Ижевска

В ночь с 4 на 5 апреля представители правоохранительных органов столицы Удмуртии, члены городской администрации, активисты и местные жители в ходе рейда проверили, как в городе соблюдается антиалкогольное законодательство. Как сообщает пресс-служба ижевской администрации, алкоголь проверяющим продали в 4 ларьках Октябрьского района.

«Предпринимателей в очередной раз проверили на соблюдение запрета на продажу алкогольной продукции, установленного федеральным и региональным законом», - уточняет пресс-служба.

Продажу алкоголя пресекли, по всем нарушениям возбуждены административные производства.

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