Видео: скульптор из Ижевска попал в Книгу рекордов Гиннеса за самый высокий замок из песка

Фото: vk.com/icesandevent

Скульптор из столицы Удмуртии Тимур Абдулганиев занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Как сообщается в группе «ВКонтакте» фестиваля песчаных скульптур «Мульт песок», он поучаствовал в создании замка высотой 21 метр 15 сантиметров, официально признанного самой высокой песчаной скульптурой в мире.

«В Дании построили самый высокий в мире замок из песка. Сооружение высотой 21 метр и 15 сантиметров возвышается на пляже в городке Блохусе, что на севере страны. Над ним трудились 30 скульпторов под руководством Уилфреда Стиджера из Нидерландов. Чтобы сделать строение более устойчивым, его выполнили в форме пирамиды, заложив в основу деревянную конструкцию», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на замок ушло почти 5 тонн песка и несколько сотен кг глины. Предыдущим рекордсменом было сооружение, построенное в Германии в 2019 году – оно было ниже на 3,5 метра.

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