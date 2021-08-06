Какие анализы нужно сдать при анемии и где это сделать в Ижевске?

Александр Петров рассказал об анемии, в прошлом более известной как малокровие. Фото: Архив «КП» в Ижевске

В прямом эфире радио «Комсомольская правда – Ижевск» (107,6 FM, 12+) директор лаборатории «МедЛабЭкспресс» Александр Петров рассказал об анемии, в прошлом более известной как малокровие.

Оказалось, что анемия – очень распространенное заболевание. По данным ВОЗ, им страдает до 25 % населения Земли; еще 1,8 млрд жителей планеты подвержены этому синдрому.

Каким способом можно определить анемию, что противопоказано в случае низкого уровня железа в крови, как большой объем выпитой жидкости влияет на организм при этом синдроме – все ответы вы найдете в нашем подкасте.