Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье6 августа 2021 14:01

Какие анализы нужно сдать при анемии и где это сделать в Ижевске?

На важные вопросы о малокровии ответил директор лаборатории «МедЛабЭкспресс»
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Александр Петров рассказал об анемии, в прошлом более известной как малокровие.

Александр Петров рассказал об анемии, в прошлом более известной как малокровие.

Фото: Архив «КП» в Ижевске

В прямом эфире радио «Комсомольская правда – Ижевск» (107,6 FM, 12+) директор лаборатории «МедЛабЭкспресс» Александр Петров рассказал об анемии, в прошлом более известной как малокровие.

Оказалось, что анемия – очень распространенное заболевание. По данным ВОЗ, им страдает до 25 % населения Земли; еще 1,8 млрд жителей планеты подвержены этому синдрому.

Каким способом можно определить анемию, что противопоказано в случае низкого уровня железа в крови, как большой объем выпитой жидкости влияет на организм при этом синдроме – все ответы вы найдете в нашем подкасте.

.

.