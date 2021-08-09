Пуговичные сказки в «Галерее» Ижевска

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18 августа в выставочном центре «Галерея» открывается проект педагога, заслуженного работника культуры Удмуртии, почетного гражданина Селтинского района и лауреата премии главы Удмуртии «Признание» Натальи Погребовской – «Пуговичные сказки». В экспозицию войдут панно в технике пуговичной мозаики и ручная вышивка бисером, мулине, шерстью, лентами.

Наталья Погребовская – лауреат премии главы Удмуртии «Признание»

Наталья Погребовская – преподаватель музыкальной школы в п. Селты, у нее обучалось несколько поколений жителей поселка. Эта выставка – подарок на юбилей Натальи Иннокентьевны от главы республики Александра Бречалова.

Наталья Иннокентьевна родилась и выросла в творческой семье, с детства рисовала и пронесла любовь к искусству через всю жизнь. Ее вдохновляют образы природы – эту красоту она старается донести до своих детей и внуков, учеников и зрителей.

«Я хочу передать свои эмоции: радость, восхищение природой, какие-то юмористические нотки. Пусть люди улыбнутся и отдохнут от проблем, душа просветлеет. Ведь мы должны совершенствовать свою душу каждый день. И я стараюсь это делать: учу детей музыке, доброте. Я вижу красоту, я ее воспринимаю и передаю людям», – говорит Наталья Погребовская.

Выставка будет проходить с 18 по 29 августа по адресу: ул. Пушкинская, 247.

Вход свободный.

Выставочный центр «Галерея» – это выставочные площадки на Центральной площади и улице Пушкинской. На них проходят выставки по разным направлениям: от классической живописи до фотографии. Работает зал национальных сувениров.

Подробную информацию можно узнать по телефону: (3412) 57-03-47 или в соцсетях «Галереи».

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