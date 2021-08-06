Карта распространения коронавируса на 6 августа: какие районы лидируют по количеству заболевших

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На утро 6 августа в Удмуртии заболели ковидом 195 человек. 10 человек скончались, 86 человек выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.

Ижевск — 19 286

Глазов — 2 004

Воткинск — 1 736

Можга — 2 275

Сарапул — 1 504

Завьяловский район — 2 089

Алнашский район — 710

Балезинский район — 753

Вавожский район — 373

Воткинский район — 489

Глазовский район — 415

Граховский район — 251

Дебесский район — 327

Игринский район — 970

Камбарский район — 399

Каракулинский район — 253

Кезский район — 492

Кизнерский район — 414

Киясовский район — 288

Красногорский район — 450

Малопургинский район — 532

Можгинский район — 457

Сарапульский район — 465

Селтинский район — 324

Сюмсинский район — 473

Увинский район — 1 387

Шарканский район — 665

Юкаменский район — 380

Якшур-Бодьинский район — 530

Ярский район — 319

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