Карта распространения коронавируса на 6 августа: какие районы лидируют по количеству заболевших

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На утро 6 августа в Удмуртии заболели ковидом 195 человек. 10 человек скончались, 86 человек выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.
Ижевск — 19 286
Глазов — 2 004
Воткинск — 1 736
Можга — 2 275
Сарапул — 1 504
Завьяловский район — 2 089
Алнашский район — 710
Балезинский район — 753
Вавожский район — 373
Воткинский район — 489
Глазовский район — 415
Граховский район — 251
Дебесский район — 327
Игринский район — 970
Камбарский район — 399
Каракулинский район — 253
Кезский район — 492
Кизнерский район — 414
Киясовский район — 288
Красногорский район — 450
Малопургинский район — 532
Можгинский район — 457
Сарапульский район — 465
Селтинский район — 324
Сюмсинский район — 473
Увинский район — 1 387
Шарканский район — 665
Юкаменский район — 380
Якшур-Бодьинский район — 530
Ярский район — 319
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