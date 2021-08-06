Гороскоп на 7 августа для ижевчан: Ракам стоит рискнуть, а Близнецов ждут конфликты на почве ревности

Фото: pexels.com

ОВЕН

Хороший день, ровный и стабильный. Получится избежать усталости, хотя сделано будет немало.

ТЕЛЕЦ

В первую очередь стоит сосредоточиться на любимом человеке. Субботний вечер – лучшее время для бутылочки вина и разговоров по душам.

БЛИЗНЕЦЫ

Звезды рекомендуют отказаться от начинаний, в которых вы не уверены. Утром возможны конфликты на почве ревности.

РАК

Рискуйте и резко меняйте направление – в деле импровизации вам сегодня не будет равных.

ЛЕВ

День идеально подходит для посиделок с друзьями и физического труда. Что из этого выбрать – решать только вам.

ДЕВА

Вы будете страдать утром и плакать от счастья вечером. Звезды не советуют сидеть дома.

ВЕСЫ

На первый взгляд, день не самый радостный. Но если присмотреться, то не так уж все и плохо. Умейте радоваться мелочам.

СКОРПИОН

Откровенно плохой день. Ближе к вечеру удача к вам вернется, но к этому времени у вас останутся силы разве что на сон.

СТРЕЛЕЦ

Люди не обязаны бегать за вами и бросать свои дела ради вас. Цените чужую жизнь и чужое время.

КОЗЕРОГ

Есть вероятность сорвать большой денежный куш и забыть о финансовых проблемах на долгое время. Звезды советуют обратить внимание на свое здоровье.

ВОДОЛЕЙ

Звезды рекомендуют отправиться в путешествие или хотя бы ненадолго сменить обстановку. Не стоит недооценивать опасность ежедневной рутины.

РЫБЫ

Вы будете в эпицентре внимания везде, куда ни придете. Воспользуйтесь этим, чтобы наладить полезные связи.

Будьте в курсе: «Комсомольская правда» в Ижевске проводит конкурс видео «Карапузы, на старт!» – для детей с 7 месяцев до 3 лет включительно. Как принять участие – читайте по ссылке.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Ода учителям литературы: уроженец Ижевска стал продюсером комедии «Маньячелло»

Где трудятся студотряды Удмуртии и в какой из них берут только девушек

Понравилась статья? Ставьте лайк! Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, следите за новостями в сети «ВКонтакте», в Фейсбуке и Одноклассниках.