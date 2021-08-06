Гороскоп на 7 августа для ижевчан: Ракам стоит рискнуть, а Близнецов ждут конфликты на почве ревности

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ОВЕН
Хороший день, ровный и стабильный. Получится избежать усталости, хотя сделано будет немало.
ТЕЛЕЦ
В первую очередь стоит сосредоточиться на любимом человеке. Субботний вечер – лучшее время для бутылочки вина и разговоров по душам.
БЛИЗНЕЦЫ
Звезды рекомендуют отказаться от начинаний, в которых вы не уверены. Утром возможны конфликты на почве ревности.
РАК
Рискуйте и резко меняйте направление – в деле импровизации вам сегодня не будет равных.
ЛЕВ
День идеально подходит для посиделок с друзьями и физического труда. Что из этого выбрать – решать только вам.
ДЕВА
Вы будете страдать утром и плакать от счастья вечером. Звезды не советуют сидеть дома.
ВЕСЫ
На первый взгляд, день не самый радостный. Но если присмотреться, то не так уж все и плохо. Умейте радоваться мелочам.
СКОРПИОН
Откровенно плохой день. Ближе к вечеру удача к вам вернется, но к этому времени у вас останутся силы разве что на сон.
СТРЕЛЕЦ
Люди не обязаны бегать за вами и бросать свои дела ради вас. Цените чужую жизнь и чужое время.
КОЗЕРОГ
Есть вероятность сорвать большой денежный куш и забыть о финансовых проблемах на долгое время. Звезды советуют обратить внимание на свое здоровье.
ВОДОЛЕЙ
Звезды рекомендуют отправиться в путешествие или хотя бы ненадолго сменить обстановку. Не стоит недооценивать опасность ежедневной рутины.
РЫБЫ
Вы будете в эпицентре внимания везде, куда ни придете. Воспользуйтесь этим, чтобы наладить полезные связи.
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