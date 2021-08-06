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Общество6 августа 2021 18:14

Есть вопрос: почему в Ижевске в 2021 году так много ремонтов труб?

В этом году ремонтируют магистральные трубопроводы
Анастасия Захарова
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Сейчас идет ремонт на улице Холмогорова

Сейчас идет ремонт на улице Холмогорова

Фото: Анастасия Захарова

Ижевчане заметили, что в городе очень много перекопов - работы по ремонту теплосетей ведутся повсеместно. Это не случайно - в этом сезоне компания Т Плюс приступила к большому ремонту магистральных трубопроводов. 5 августа глава Ижевска Олег Бекмеметьев проверил ход ремонта на улицах Холмогорова и Нижней.

«Безусловно, жители не могли не заметить, что весь город перерыт. В этом году надо отметить беспрецедентные объемы работ. Все это, конечно, доставляет дискомфорт. Но очень важно, чтобы мы обеспечили для горожан качественное, комфортное прохождение зимнего периода», — объяснил глава города Олег Бекмеметьев.

Всего в ремонт сетей Т ПЛюс вкладывает 1 млрд рублей. Из них 360 млн рублей компания инвестирует в ремонт магистральных теплосетей. Ведь если порыв произойдет на крупном трубопроводе, то никакие новенькие квартальные сети не спасут жителей от отключений.

На улице Нижней идет реконструкция

На улице Нижней идет реконструкция

Фото: Анастасия Захарова

«Мы очень плотно работаем по квартальным сетям, но при этом надо помнить, что магистральные сети тоже нуждаются в ремонтах. У нас есть программа реконсмтрукции и модернизации и в этом году мы её существенно увеличили., Выделенные суммы позволят отремонтировать около 10 км магистральных сетей. И мы намерены держать такие темпы и в будущем», — прокомментировал журналистам Дмитрий Разумов, директор филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс».

Помимо магистральных сетей в планах отремонтировать 46 км квартальных труб, 10 ЦТП и шесть котельных. Сейчас работы идут на улице Нижняя и улице Холмогорова. Недавно закончили ремонт на ул. М. Горького, в ближайшее время начнется на ул. 9-е Января и Автозаводская. В процессе — ремонты на улицах Дзержинского, Ленина, Красногеройская, Воткинском шоссе, проспекте Калашникова.

Напомним, что узнать актуальную информацию о ремонтах теперь можно на специальном сайте.

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