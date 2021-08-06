Есть вопрос: почему в Ижевске в 2021 году так много ремонтов труб?

Сейчас идет ремонт на улице Холмогорова Фото: Анастасия Захарова

Ижевчане заметили, что в городе очень много перекопов - работы по ремонту теплосетей ведутся повсеместно. Это не случайно - в этом сезоне компания Т Плюс приступила к большому ремонту магистральных трубопроводов. 5 августа глава Ижевска Олег Бекмеметьев проверил ход ремонта на улицах Холмогорова и Нижней.

«Безусловно, жители не могли не заметить, что весь город перерыт. В этом году надо отметить беспрецедентные объемы работ. Все это, конечно, доставляет дискомфорт. Но очень важно, чтобы мы обеспечили для горожан качественное, комфортное прохождение зимнего периода», — объяснил глава города Олег Бекмеметьев.

Всего в ремонт сетей Т ПЛюс вкладывает 1 млрд рублей. Из них 360 млн рублей компания инвестирует в ремонт магистральных теплосетей. Ведь если порыв произойдет на крупном трубопроводе, то никакие новенькие квартальные сети не спасут жителей от отключений.

На улице Нижней идет реконструкция Фото: Анастасия Захарова

«Мы очень плотно работаем по квартальным сетям, но при этом надо помнить, что магистральные сети тоже нуждаются в ремонтах. У нас есть программа реконсмтрукции и модернизации и в этом году мы её существенно увеличили., Выделенные суммы позволят отремонтировать около 10 км магистральных сетей. И мы намерены держать такие темпы и в будущем», — прокомментировал журналистам Дмитрий Разумов, директор филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс».

Помимо магистральных сетей в планах отремонтировать 46 км квартальных труб, 10 ЦТП и шесть котельных. Сейчас работы идут на улице Нижняя и улице Холмогорова. Недавно закончили ремонт на ул. М. Горького, в ближайшее время начнется на ул. 9-е Января и Автозаводская. В процессе — ремонты на улицах Дзержинского, Ленина, Красногеройская, Воткинском шоссе, проспекте Калашникова.

Напомним, что узнать актуальную информацию о ремонтах теперь можно на специальном сайте.

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