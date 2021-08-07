Погода в Ижевске 7 августа: +22°C и облачно с прояснениями

Фото: Сергей Грачев

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 7 августа, суббота. «Комсомолка» расскажет вам прогноз погоды на день.

По данным сервиса Яндекс.Погода, днем столбик температура воздуха поднимется до +22°C, будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, до 3 м/с.

О погоде на неделю мы рассказывали здесь.

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