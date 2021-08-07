Гороскоп на 8 августа для ижевчан: Тельцы смогут вволю отоспаться, а Скорпионы – избежать конфликтов

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ОВЕН

Довольно грустный день. Звезды советуют не рисковать и двигаться небольшими шажками – так получится избежать больших провалов.

ТЕЛЕЦ

Сегодня получится отдохнуть и вволю отоспаться. Набирайтесь сил – следующая неделя обещает быть тяжелой

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецов ждет позитивное утро и тяжелый вечер. Лучше внимательно следить за финансами.

РАК

Получится сделать едва ли половину от запланированного. Не расстраивайтесь – нагоните за следующий день.

ЛЕВ

Львы будут давать советы и пропускать мимо ушей чужие наставления. Не будьте слишком уж самоуверенными.

ДЕВА

Звезды рекомендуют сходить в поход с друзьями. Вторую половинку туда лучше не брать.

ВЕСЫ

Не всякий сегодня вас вытерпит – вы язвительны и невыносимы. Попробуйте разобраться в себе.

СКОРПИОН

Хороший день, получится избежать большинства конфликтов. Звезды советуют уделить внимание застарелым проблемам.

СТРЕЛЕЦ

У вас получится преодолеть в себе качество, которое мешало всю жизнь. По крайней мере, об этом говорят звезды.

КОЗЕРОГ

Наладятся отношения с родными и близкими. Вечер стоит посвятить любимому делу.

ВОДОЛЕЙ

Никаких преград для реализации ваших планов не будет. Разве что у вас в голове.

РЫБЫ

Не обращайте внимания на чужие косые взгляды. Да, большинство людей вас не понимает - но это временно.

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