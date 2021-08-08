Погода в Ижевске 8 августа: тепло и ясно

Температура воздуха может подняться до +25
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Доброе утро, Ижевск! На улице ясная и теплая погода ожидается на протяжении всего дня. Подробнее о прогнозе на воскресенье расскажет «Комсомолка»
По данным сайта GISMETEO, днем 8 августа в Ижевске ожидается ясная погода. Температура воздуха может подняться до +25°С. Ветер северный, с порывами до 7 м/с.
Кстати, сегодня новолуние, а полнолуние ожидается через 14 дней, 22 августа. Долгота дня составляет 15 часов 43 минут.
Желаем вам отличного дня!
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