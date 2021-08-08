Карта распространения коронавируса на 8 августа: какие районы лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса в регионе Фото: Архив «КП» в Ижевске

На утро 8 августа в Удмуртии заболели ковидом 205 человек. 9 человек скончались, 92 человека выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.

Ижевск — 19 451

Глазов — 2 020

Воткинск — 1 764

Можга — 2 293

Сарапул — 1 524

Завьяловский район — 2 097

Алнашский район — 710

Балезинский район — 761

Вавожский район — 378

Воткинский район — 498

Глазовский район — 419

Граховский район — 256

Дебесский район — 327

Игринский район — 988

Камбарский район — 409

Каракулинский район — 254

Кезский район — 420

Кизнерский район — 421

Киясовский район — 294

Красногорский район — 451

Малопургинский район — 539

Можгинский район — 470

Сарапульский район — 469

Селтинский район — 326

Сюмсинский район — 474

Увинский район — 1 394

Шарканский район — 671

Юкаменский район — 382

Якшур-Бодьинский район — 530

Ярский район — 325

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