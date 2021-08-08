Карта распространения коронавируса на 8 августа: какие районы лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса в регионе
Фото: Архив «КП» в Ижевске
На утро 8 августа в Удмуртии заболели ковидом 205 человек. 9 человек скончались, 92 человека выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.
Ижевск — 19 451
Глазов — 2 020
Воткинск — 1 764
Можга — 2 293
Сарапул — 1 524
Завьяловский район — 2 097
Алнашский район — 710
Балезинский район — 761
Вавожский район — 378
Воткинский район — 498
Глазовский район — 419
Граховский район — 256
Дебесский район — 327
Игринский район — 988
Камбарский район — 409
Каракулинский район — 254
Кезский район — 420
Кизнерский район — 421
Киясовский район — 294
Красногорский район — 451
Малопургинский район — 539
Можгинский район — 470
Сарапульский район — 469
Селтинский район — 326
Сюмсинский район — 474
Увинский район — 1 394
Шарканский район — 671
Юкаменский район — 382
Якшур-Бодьинский район — 530
Ярский район — 325
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Борьба с коронавирусом - или с «наливайками»: разбираемся в новых ограничениях в Удмуртии