Гороскоп на 9 августа для ижевчан: Тельцам меньше тратиться, а стрельцам не планировать важных переговоров

гороскоп на день Фото: pixabay.com

ОВЕН

Звезды гороскопа советуют Овну завтра смягчать свой менторский тон, не выходя за рамки обычных дружеских советов.

ТЕЛЕЦ

Завтра совершайте минимум покупок, иначе вы оставите в магазинах все свои состояния.

БЛИЗНЕЦЫ

Завтра в Близнецах проснется великий оратор! Звезды гороскопа советуют им организовать вечеринку, на которой они смогут высказать все, что накипело у них на душе!

РАК

Завтра Раки будут готовы свернуть все горы, но будьте осторожны, кто-то задумал вставить вам палки в колеса.

ЛЕВ

Завтра Лев должен быть готов к неожиданным поворотам! Планы можно не строить, день все равно пройдет очень насыщенно.

ДЕВА

Дева может столкнуться с неуступчивостью и резкостью окружающих, но вечер обещает быть приятным.

ВЕСЫ

Весы в кругу даже малознакомых людей будут чувствовать себя как рыба в воде. Чем больше новых знакомств, тем лучше, в будущем вам это пригодится.

СКОРПИОН

Скорпион будет настроен упорно, как никогда, и нацелен только на победу! Даже если в каком-то деле он потерпел крах, Скорпион будет повторять попытки снова и снова. Как говорится, упорство и труд все перетрут.

СТРЕЛЕЦ

В понедельник день может немного нарушить все планы. Не планируйте важных переговоров и серьезных покупок.

КОЗЕРОГ

Козерог в любом деле будет настроен по-боевому! День не склоняет его браться за мелкие проекты, и скорее всего, Козерог будет одержим претворением в жизнь глобальных, амбициозных замыслов.

ВОДОЛЕЙ

Водолею представится возможность обдумать какое-то решение, от которого в дальнейшем будет многое зависеть.

РЫБЫ

Все советы окружающих рыбы будут воспринимать в штыки. Умерьте свой пыл, иначе останетесь без друзей.