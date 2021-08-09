9 августа в Ижевске ожидается переменная облачность и до +27°С

В Ижевск возвращается жара Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! После небольшого похолодания в выходные синоптики обещают возвращение жары. Подробнее о прогнозе на понедельник расскажет «Комсомолка».

Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, днем 9 августа в Ижевске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха составит +25..+27°С. Но ветер пока еще прохладный, северный, 4-9 м/с.

Ночь, по сравнению с предыдущими, снова будет довольно теплой, до +15°С. Возможен небольшой дождь. Направление ветра изменится на юго-восточное, а скорость снизится до 1 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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