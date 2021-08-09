23 ДТП с участием пешеходов произошли в Удмуртии за две недели

В 43% случаях виноваты были сами пешеходы Фото: Диля Ахмадишина

С 22 июля по 4 августа на дорогах республики было зарегистрировано 23 аварии с участием пешеходов, об этом сообщили в 1 отделе УГИБДД по Удмуртии

В результате ДТП различные травмы получили 25 человек: 18 взрослых и 7 детей. Причем, почти в половине случаев причиной происшествий стали сами пешеходы, нарушившие правила дорожного движения. Многие из них переходили дорогу в неположенном месте, а некоторые неожиданно выходили на проезжую часть перед водителями из-за стоящих машин.

В связи с частыми случаями наездов на пешеходов с 9 по 15 августа в Удмуртии пройдет профилактическое мероприятие «Пешеходный переход». Всех участников дорожного движения просят быть внимательными: пешеходов – переходить дорогу только в зоне действия пешеходных переходов и на разрешающий сигнал светофора, а водителей – быть внимательными, особенно при въезде во дворы и приближении к пешеходным переходам.

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