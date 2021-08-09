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Общество9 августа 2021 10:19

«Самый красивый котенок Ижевска»: участники начали присылать первые кадры своих питомцев

Победители конкурса разделят между собой 14 кг корма и игрушки
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Котенок Честер

Котенок Честер

Организаторы конкурса «Самый красивый котенок Ижевска» уже умиляются фотографиями первых заявившихся участников. На конкурс подали уже более 20 заявок за первую неделю. Мы предлагаем разделить наши эмоции и полюбоваться на маленьких кошечек и котиков.

Котенок Лева

Котенок Лева

Напомним, конкурс «Самый красивый котенок Ижевска» мы проводим совместно с партнером «Кормомаркет».

«Кормомаркет» — это сеть магазинов с заботой о животных. Здесь собраны эксклюзивные товары со всего мира: из России, Америки, Европы, Азии, Австралии. В таком разнообразии продукции вы точно найдете то, что подойдет именно вашему питомцу.

Купить продукцию можно онлайн и в магазинах. Больше информации:

на сайте;

в Instagram;

в группе «ВКонтакте».

Мейн-кун Флеш

Мейн-кун Флеш

До 14 августа отправляйте фотографии своих котят организаторам. 18 августа стартует голосование, а 30 числа объявят победителей. Отправить фото можно:

— в личные сообщения группы «ВКонтакте»;

— на электронную почту по адресу kp@mgcentr.ru

Важно. Обращаем ваше внимание, что к участию в конкурсе допускаются только котята в возрасте до года. Старые фото ваших взрослых питомцев не принимаются. В письме отправьте фото котенка, а также укажите его возраст, ФИО хозяина и контактный номер телефона владельца. Полные условия участия можно прочитать по ссылке.

Победитель в голосовании получит 7 килограммов корма супер-премиум класса Husse для котят и игрушку. Еще два победителя тоже получат корм Husse и игрушки. Также одного из победителей выберет наш партнер — сеть магазинов «Кормомаркет». Общий призовой фонд для победителей — 14 кг корма Husse.

Каждый участник также получит комплимент от партнера.

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ООО "Кормомаркет Трейд" 426072, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица 40 лет Победы, дом 110а ИНН 1831183700