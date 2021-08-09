В лесах Удмуртии сохраняется пожароопасность 4 класса

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В лесах Удмуртии остается актуальной высокая опасность пожаров. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

«В период с 10 по 13 августа местами на территории Удмуртской Республики сохраняется высокая пожароопасность лесов 4 класса», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее из-за высокой пожароопасности в республике вводили запрет на посещение лесов. С 31 июля его сняли.

Август в Удмуртии обещает быть сухим и теплым.

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