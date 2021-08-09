Карта распространения коронавируса на 9 августа: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: архив КП

На утро 9 августа в Удмуртии заболели ковидом 205 человек. 9 человек скончались, 122 человека выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.

Ижевск — 19 522

Глазов — 2 030

Воткинск — 1 776

Можга — 2 309

Сарапул — 1 534

Завьяловский район — 2 101

Алнашский район — 714

Балезинский район — 762

Вавожский район — 385

Воткинский район — 500

Глазовский район — 421

Граховский район — 256

Дебесский район — 327

Игринский район — 988

Камбарский район — 411

Каракулинский район — 254

Кезский район — 421

Кизнерский район — 424

Киясовский район — 295

Красногорский район — 451

Малопургинский район — 543

Можгинский район — 480

Сарапульский район — 474

Селтинский район — 327

Сюмсинский район — 477

Увинский район — 1 416

Шарканский район — 674

Юкаменский район — 386

Якшур-Бодьинский район — 537

Ярский район — 325

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Более 30 тысяч человек вакцинировались на Центральной площади Ижевска

В Удмуртии на 25 % увеличат «ковидный» коечный фонд