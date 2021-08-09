Карта распространения коронавируса на 9 августа: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: архив КП
На утро 9 августа в Удмуртии заболели ковидом 205 человек. 9 человек скончались, 122 человека выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.
Ижевск — 19 522
Глазов — 2 030
Воткинск — 1 776
Можга — 2 309
Сарапул — 1 534
Завьяловский район — 2 101
Алнашский район — 714
Балезинский район — 762
Вавожский район — 385
Воткинский район — 500
Глазовский район — 421
Граховский район — 256
Дебесский район — 327
Игринский район — 988
Камбарский район — 411
Каракулинский район — 254
Кезский район — 421
Кизнерский район — 424
Киясовский район — 295
Красногорский район — 451
Малопургинский район — 543
Можгинский район — 480
Сарапульский район — 474
Селтинский район — 327
Сюмсинский район — 477
Увинский район — 1 416
Шарканский район — 674
Юкаменский район — 386
Якшур-Бодьинский район — 537
Ярский район — 325
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