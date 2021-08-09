Жители Ижевска могут получить в подарок вторую чашку кофе и крейсер Saint Louis

.

Tele2* обновила программу лояльности «Больше». Она предусматривает привилегии, скидки и подарки фанатам онлайн-покупок и любителям кулинарии и активного образа жизни. Клиенты оператора в августе могут получить в подарок чашку кофе, пиццу, наггетсы и освежающий напиток.

Tele2 предлагает абонентам провести август насыщенно и получить максимум подарков в последний месяц лета. Оператор обновил программу лояльности «Больше» и добавил десятки разнообразных предложений.

Любители итальянской кухни в Pizzapp* при заказе трех пицц третью получат в подарок. Промокод программы лояльности необходимо указать на сайте. Акция действует на доставку и самовывоз по всему Ижевску. В этом августе в сети ресторанов «БУРГЕР КИНГ» абоненты Tele2 получат безлимитный доступ к охлаждающим напиткам, а при заказе доставки «Кинг Комбо» через приложение «БУРГЕР КИНГ» клиенты оператора получат в подарок набор из девяти наггетсов. Поклонникам кофе «Манго кофе» при заказе одного напитка дарит второй в подарок. Спецпредложение действительно в кофейнях сети в ТЦ «Мой Порт» и ТЦ «Флагман Дисконт».

Тем, кто хочет освоить электросамокат, сервис Urent* дарит 50 бонусов на счет при первой аренде до 31 августа 2021 года. 1 бонус равен 1 рублю, бонусы можно потратить на следующую поездку.

.

В программе «Больше» появилось новое предложение и для сторонников виртуальных развлечений. Почувствовать себя адмиралом позволит игра World of Warships*. Чтобы получить в свое распоряжение сразу два крейсера, необходимо на сайте программы лояльности нажать кнопку «Активировать», выбрать «Играй бесплатно на ПК» и после регистрации в игре взять на себя руководство военными судами EMDEN и ST. LOUIS*.

В программе лояльности «Больше» появились новые специальные предложения для поклонников онлайн-шоппинга. Xiaomi6 дарит клиентам Tele2 скидку 5 % на гаджеты. Среди моделей, участвующих в акции, как новейшие смартфоны, так и популярные устройства среднего ценового сегмента. Достаточно активировать спецпредложение на сайте программы или в приложении «Мой Tele2» и ввести промокод при заказе на странице акции. Скидку 15 % на товары из специальной подборки предлагает маркетплейс OZON*. Яндекс.Маркет вернет до 5,4 % от суммы покупки на мобильный номер.

Воспользоваться привилегиями от Tele2 могут все клиенты оператора. Подробнее о предложениях можно узнать на странице программы лояльности «Больше» в приложении «Мой Tele2».

*Tele2, Пиццапп, Урент, Ворлд оф Варшипс, Эмден, Сент-Луис, Сяоми, Озон