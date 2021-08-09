Три новых нерегулируемых пешеходных перехода организуют в Ижевске

Фото: архив КП

Власти Ижевска планируют построить 3 новых нерегулируемых пешеходных перехода. Согласно постановлениям, опубликованным на городском сайте, соответствующим службам поручено нанести разметку, установить знаки и обустроить подходы к «зебрам».

Первый переход появится на участке дороги от здания №49А до дома №51 по улице Сабурова. Второй пройдет через улицу Областную на пересечении с Огнеупорной. Наконец, третий переход организуют через улицу Зои Космодемьянской от дома №11 до дома №21.

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