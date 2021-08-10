Память жертв сталинских репрессий почтут в Ижевске

12 августа 1937 года у порохового склада расстреляли 10 человек Фото: izh.ru

12 августа в 12:00 в столице Удмуртии пройдет акция «Живи и помни», посвященная памяти жертв политических репрессий 1937-1939 гг. Как сообщает пресс-служба ижевской администрации, к памятному знаку у бывшего порохового склада на улице Редукторной, 12А возложат цветы.

«В этом году исполняется 84 года, когда на этом месте прошли первые тайные расстрелы невинных жителей Удмуртии», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в мероприятии примут участие как активисты, так и неравнодушные горожане.

СПРАВКА КП:

12 августа 1937 года волна политических репрессий дошла до Ижевска. У порохового склада расстреляли 10 человек. Их захоронили в овраге у речки Карлутка. В 1994 году на месте расстрела был установлен памятный знак.

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