Сотрудники «Удмуртнефти» выиграли два золота на конкурсе профессионального мастерства «Роснефти»

Фото: «Удмуртнефть»

Первое место среди лаборантов химического анализа заняла Маргарита Жернакова из испытательной химико-аналитической лаборатории № 5 «Удмуртнефти». Лучшим технологом «Роснефти» стал Артем Дубовцев из цеха по добыче нефти и газа № 5.

Маргарита Жернакова. Фото: «Удмуртнефть»

Артем Дубовцев. Фото: «Удмуртнефть»

XVI смотр-конкурс «Лучший по профессии» НК «Роснефть» собрал работников из дочерних обществ по направлению «Нефтегазодобыча», «Нефтепереработка», «Нефтепродуктообеспечение». Лидеров выявляли среди представителей основных рабочих и инженерных специальностей. За звание лучших в 28 номинациях боролись свыше шестисот участников, представляющих более ста дочерних обществ «Роснефти» из восьми федеральных округов.

Конкурс «Лучший по профессии» НК «Роснефть» является важной частью корпоративной программы повышения профессионального мастерства работников. Участникам он открывает возможности для дальнейшего профессионального развития и карьерного роста.

Участники и победители от «Удмуртнефти» на всероссийском конкурсе профмастерства НК «Роснефть»/ Фото: «Удмуртнефть»

Фото: «Удмуртнефть»

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