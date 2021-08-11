Владимира Лепина назначили новым директором концерна «Калашников»

Владимир Лепин - генеральный директор концерна «Калашников». Фото: kalashnikovgroup.ru

Владимир Лепин стал новым генеральным директором концерна «Калашников». Такое решение принял совет директоров 10 августа, говорится на сайте компании.

До 2020 года Лепин возглавлял концерн «Техмаш» в Туле, до этого был генеральным конструктором ОАО «ЦНИИТОЧМАШ»

«Для группы компаний «Калашников», безусловно, начинается новый этап, и мне понятны его основные задачи. Это повышение эффективности процесса разработок за счет доведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ до серийного производства. Конечно, это поддержание темпов выполнения работ по гособоронзаказу», - подчеркнул новый гендиректор.

В приоритете его работы будет взаимодействие с госзаказчиками, увеличение портфеля экспортных контрактов, совместное производство продукции гражданского и военного назначения за рубежом.

Ранее стало известно, что Дмитрий Тарасов, возглавлявший предприятие с 2019 года, досрочно покидает свой пост.

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