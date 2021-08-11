В Ижевске разыгрывают сертификат в «Игромакс» на 5 тысяч рублей

Фото: Газета «ЯСНО!»

Бесплатная городская газета «ЯСНО!Центр» (16+) и ООО «Игромакс Ижевск» объявили о старте нового конкурса детских рисунков. Маленькие жители города могут в свободной форме нарисовать свои впечатления о лете.

Победиля выберет редакция «ЯСНО!». Рисунок опубликают в газете, а победитель получит сертификат в «Игромакс» на 5 000 рублей.

Прислать или принести рисунки в редакцию можно с 6 по 24 августа 2021 года любым удобным способом:

- по адресу: г. Ижевск, ул. Авангардная, 4Б, с 09:00 до 18:00 по будням

- на электронную почту: yasno@mgcentr.ru

- через мессенджер Viber: 8 965-840-07-48

- в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/gazetayasno

Организатор ИП Люкин М.П., ОГРНИП 315184100003566, адрес: 426035, Удмуртская Респ., Ижевск, Авангардная, 4Б. Сроки: 06.08.2021–24.08.2021. Свидетельство: ПИ № ТУ 18-00689 от 25.01.2019. Ознакомиться с информацией можно в группе «ВКонтакте» газеты.

Реклама

0+

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

«Зенит-Ижевск» примет «Торпедо-Миасс» в матче Кубка России 11 августа

Парк Кирова в Ижевске отметит 87-летие