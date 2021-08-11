Более 450 машин приехали на кинопарковку в Ижевске в первые дни ее работы

Фото: Tele2

Tele2 подводит первые итоги работы кинопарковки в Ижевске. Бесплатный автокинотеатр открылся на стоянке ТЦ «Мой Порт» в прошлый четверг. За первые четыре дня более 1000 жителей и гостей Ижевска посмотрели фильмы по другим правилам.

С четверга по воскресенье на сеансы в автокинотеатр Tele2* приехали более 450 машин. Жители и гости города посмотрели 11 фильмов. Самыми посещаемыми оказались поздние сеансы, когда показывали остросюжетные комедии «Джентльмены» (18+) и «Хороший доктор» (16+). Посмотреть кино могут абоненты всех мобильных операторов без исключения; клиенты Tele2 получают порцию попкорна в подарок, за первые четыре дня проекта было выдано 220 кг воздушной кукурузы.

Фото: Tele2

Кинопарковка Tele2 будет открыта до 22 августа по адресу: ул. Кирова, 146, ТЦ «Мой Порт». В ближайшую неделю посетители увидят двадцать фильмов, среди которых комедия «Тачка на миллион» (18+), фильм-катастрофа «Туннель: опасно для жизни» (16+) и детектив «Убийство по открыткам»(16+). С понедельника по четверг проходит два кинопоказа в день, с пятницы по воскресенье количество сеансов увеличится до трех. Въезд на парковку открывается за полчаса до начала фильма. Предварительная регистрация не нужна. Расписание сеансов доступно на сайте проекта.

* Теле2