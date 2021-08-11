«Закопал у грядки»: 43-летнего мужчину в Ижевске обвиняют в убийстве знакомого

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: СУ СКР по УР

В Ижевске завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого жителя города. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии, 42-летний ижевчанин обвиняется в убийстве своего знакомого ровесника. По версии следствия, он закопал его тело возле грядки у себя на участке.

«11 мая 2021 года на одном из участков СНТ «Березка-1» в Ленинском районе Ижевска обнаружено закопанное в землю тело 42-летнего мужчины с признаками насильственной смерти», - говорится в сообщении.

Следствие установило, что погибший жил в этом садоводстве в доме сожительницы. В день убийства он выпивал с обвиняемым, который жил в соседнем доме, и в процессе распития между ними произошла ссора.

«В ходе [конфликта] обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего ножом. В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте. С целью сокрытия следов совершенного преступления обвиняемый закопал тело погибшего возле грядки на своем участке, где его обнаружили следователи и полицейские», - сообщает пресс-служба.

В ходе расследования было осмотрено место происшествия, там же проверены показания подозреваемого. Произведены судебно-медицинская и другие экспертизы.

Уголовное дело направлено в суд. Ижевчанину грозит до 15 лет лишения свободы.

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