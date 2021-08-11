Карта распространения коронавируса на 11 августа: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

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На утро 11 августа в Удмуртии заболели ковидом 211 человек. 11 человек скончались, 143 выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.

Ижевск — 19 734

Глазов — 2 041

Воткинск — 1 812

Можга — 2 316

Сарапул — 1 542

Завьяловский район — 2 108

Алнашский район — 714

Балезинский район — 764

Вавожский район — 390

Воткинский район — 512

Глазовский район — 426

Граховский район — 258

Дебесский район — 331

Игринский район — 1005

Камбарский район — 416

Каракулинский район — 254

Кезский район — 422

Кизнерский район — 427

Киясовский район — 295

Красногорский район — 455

Малопургинский район — 547

Можгинский район — 480

Сарапульский район — 474

Селтинский район — 331

Сюмсинский район — 483

Увинский район — 1 458

Шарканский район — 682

Юкаменский район — 392

Якшур-Бодьинский район — 546

Ярский район — 326

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