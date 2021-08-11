Карта распространения коронавируса на 11 августа: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

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На утро 11 августа в Удмуртии заболели ковидом 211 человек. 11 человек скончались, 143 выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.
Ижевск — 19 734
Глазов — 2 041
Воткинск — 1 812
Можга — 2 316
Сарапул — 1 542
Завьяловский район — 2 108
Алнашский район — 714
Балезинский район — 764
Вавожский район — 390
Воткинский район — 512
Глазовский район — 426
Граховский район — 258
Дебесский район — 331
Игринский район — 1005
Камбарский район — 416
Каракулинский район — 254
Кезский район — 422
Кизнерский район — 427
Киясовский район — 295
Красногорский район — 455
Малопургинский район — 547
Можгинский район — 480
Сарапульский район — 474
Селтинский район — 331
Сюмсинский район — 483
Увинский район — 1 458
Шарканский район — 682
Юкаменский район — 392
Якшур-Бодьинский район — 546
Ярский район — 326
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