Кто поможет водителю в Удмуртии, когда закончился бензин или спустило колесо?

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Tele2 запустила сервис круглосуточной поддержки автолюбителей. Подписчики «Автоконсьержа» получат помощь в различных ситуациях на дорогах: если закончилось топливо, пробито колесо, разрядился аккумулятор, требуется эвакуатор или правовая помощь при ДТП. В отличие от стандартных консьерж-сервисов, услуга Tele2 удобна посуточной оплатой, что позволяет избежать серьезной нагрузки на бюджет. Сервис будет востребован у автомобилистов, которые приобрели автомобиль на вторичном рынке, без гарантийного салонного обслуживания.

Tele2¹ заботится о своих клиентах и предлагает им консьерж-сервисы для решения различных проблем. Для автолюбителей компания запустила специальный сервис «Автоконсьерж». Они могут получить своевременную и квалифицированную помощь на дорогах в разных ситуациях – от незначительной поломки автомобиля до серьезных аварий. Обычно подписки на консьерж-сервисы предполагают разовый платеж за год вперед – это достаточно большая сумма. В отличие от них, посуточная оплата за сервис «Автоконсьерж» Tele2 – это удобно и выгодно. Если клиент решит продать свой автомобиль, то сервис можно в любой момент отключить, тогда как оплаченная подписка на год вперед в этом случае сгорит.

В случае необходимости специалисты сервиса «Автоконсьерж» подвезут топливо, заменят поврежденное колесо, помогут с запуском двигателя, зарядят или заменят аккумуляторную батарею. При возникновении ДТП сотрудники службы предоставят эвакуатор, вернут машину на дорожное полотно и организуют экспертизу поврежденного транспортного средства.

Помимо этого, эксперты «Автоконсьержа» окажут автолюбителям правовую помощь – проведут юридическую консультацию по телефону, направят типовые документы и инструкции по их составлению. В экстренных ситуациях на дорогах профессиональный юрист проведет переговоры от имени клиента.

Также в список услуг консьерж-сервиса входят: технические консультации, ремонт автомобиля на месте поломки, отключение сигнализации, вскрытие дверей автомобиля, снятие заблокированных болтов колеса и другие. Автолюбители могут получить квалифицированную помощь не только в своем регионе, но и в поездках по России.

Чтобы подключить консьерж-сервис, автовладельцу нужно оставить заявку на сайте компании в разделе с описанием услуги «Автоконсьерж». Достаточно указать фамилию, имя, отчество, телефон и адрес электронной почты. У клиентов есть возможность оценить преимущества сервиса и первые пять дней пользоваться им бесплатно. После этого периода стоимость подписки составит 15 рублей в день.

Услуги категории «Помощь на дороге» (например, вызов эвакуатора, ремонт автомобиля на месте поломки, запуск двигателя) доступны клиенту уже после 60 дней пользования сервисом. Если помощь потребовалась раньше этого срока, то для клиента действует скидка на услуги, пропорциональная уже внесенной оплате. Например, если автовладелец оплатил 30 дней из 60, то услуги эвакуатора ему будут доступны за половину их стоимости. Консультационные услуги клиент может получить уже с первого дня подписки.

Правовые и технические консультации, услуга «Доверь переговоры юристу», предоставление типовых документов и организация экспертизы транспортного средства доступны неограниченное количество раз. Услуги категории «Помощь на дороге» – один раз в год. С полным перечнем и описанием «Автоконсьержа», а также со списком городов, где доступна помощь на дороге, можно ознакомиться в правилах предоставления услуги.

¹ Теле2