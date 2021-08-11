Житель Ижевска потерял 45 тысяч рублей в попытке получить водительские права в обход закона

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В столице Удмуртии правоохранители ищут мошенника, который обманул 23-летнего ижевчанина на 45 000 рублей. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, парень познакомился с «инструктором автошколы» в одной из социальных сетей – тот пообещал помочь с получением водительского удостоверения.

«Молодой человек перевел на указанные инструктором счета денежные средства в сумме 45 000 рублей, после чего мужчина перестал выходить на связь с потерпевшим», - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ («Мошенничество с причинением значительного ущерба потерпевшему»), личность мошенника устанавливается.

Ведомство напоминает, что переводить незнакомцам денежные средства и тем более называть им данные своих банковских карт и счетов – плохая идея.

«Кроме того, <…> согласно ст. 327 УК РФ, за приобретение либо использование поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года», - пишет пресс-служба.

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