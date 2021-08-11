Глава Удмуртии объявил, что 107 тысяч домов в сельской местности смогут получить газ

Фото: udmurt.ru

107 тысячам домов в 770 населенных пунктах Удмуртии смогут провести газ до конца 2022 года. Об этом рассказали на рабочем визите в Игринском районе глава Александр Бречалов и секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Есть льготные категории граждан, которым нужно помочь, – считает Андрей Турчак. – До границы земельного участка газ дошел, а что дальше? Дальше нужно покупать газовый котел, газовую плиту, счетчики, газоанализаторы. Только на это уходит минимум 42-45 тысяч рублей. Сейчас мы хотели бы, чтобы вся газификация внутри домовладения, включая газовую трубу, обходилась всего в 80-100 тысяч рублей».

Помогать с проведением газа будут 11 категориям граждан, об этом сказал глава Александр Бречалов. «В Удмуртии определены 11 категорий граждан, которым правительство окажет поддержку. Речь идет о многодетных семьях, семьях, воспитывающих детей инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и других. Сегодня мы находимся в Игринском районе не случайно. В 2017 году он был негазифицированным в республике. Сейчас уровень газификации здесь почти 50%»,– рассказал глава.

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