Погода в Ижевске 12 августа: ожидается переменная облачность и до +27

Температура воздуха может подняться до +27 Фото: Архив «КП» в Ижевске

На улицах Ижевска ожидается теплая погода. Подробнее о прогнозе на четверг расскажет «Комсомолка».

По данным удмуртского Гидрометцентра, днем 12 августа в Ижевске ожидается переменная облачность. Температура воздуха может подняться до +27. Ветер юго-восточный, с порывами 6-11 м/с.

Кстати, сейчас растущая луна 17%, а полнолуние ожидается через 10 дней, 22 августа. Долгота дня составляет 15 часов 26 минуты.

Желаем вам отличного дня!

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