Погода в Ижевске 12 августа: ожидается переменная облачность и до +27

Температура воздуха может подняться до +27
Фото: Архив «КП» в Ижевске
На улицах Ижевска ожидается теплая погода. Подробнее о прогнозе на четверг расскажет «Комсомолка».
По данным удмуртского Гидрометцентра, днем 12 августа в Ижевске ожидается переменная облачность. Температура воздуха может подняться до +27. Ветер юго-восточный, с порывами 6-11 м/с.
Кстати, сейчас растущая луна 17%, а полнолуние ожидается через 10 дней, 22 августа. Долгота дня составляет 15 часов 26 минуты.
Желаем вам отличного дня!
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