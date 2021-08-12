Учения пожарных пройдут в Ижевске 12 августа

На месте учений ожидается скопление техники и личного состава Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Ижевске состоятся пожарно-тактические учения. Пресс-служба МЧС России по Удмуртии сообщает, что они пройдут в четверг, 12 августа с 12:00 в Октябрьском районе Ижевска по адресу: ул. Пушкинская, 265.

На месте учений будет много техники и пожарных.

Спасатели просят горожан сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

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