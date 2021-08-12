Движение автобуса №31 изменится в Ижевске с 16 августа

Фото: izh.ru

С 16 августа в Ижевске в маршрут автобуса №31 добавится небольшая петля. Как сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на АО «ИПОПАТ», изменения внесены по просьбам жителей.

«После движения автобуса по ул. 9-е Января автобус будет проезжать по ул. Дзержинского и по ул. Строителей. Далее уйдет на прежний курс. В обратном направлении – с Воткинского шоссе автобус проедет по ул. Буммашевская, далее – по улицам Дзержинского и по 9-е Января», - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря 2 дополнительным автобусам ожидание маршрута на остановках не станет более длительным.

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