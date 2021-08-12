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Общество12 августа 2021 14:18

Фермеры из Удмуртии Александр Корепанов и Сергей Эшмаков стали лицами кампании Россельхозбанка в поддержку отечественных аграриев

В регионах выйдет 70 роликов о высоком качестве российских продуктов
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Коммуникационная кампания Россельхозбанка по популяризации отечественных продуктов питания из разных уголков страны набирает ход. К ресторатору Аркадию Новикову и ведущей кулинарных шоу Юлии Высоцкой присоединились фермеры и артисты, писатели и путешественники, спортсмены и блогеры, представители других сфер деятельности из десятков регионов страны. Все они объединены желанием наглядно продемонстрировать высокое качество российских продуктов, а самих аграриев и их труд сделать популярными и модными. Таких амбассадоров уже почти 250. Героями 2 из 70 роликов, снятых в поддержку аграриев, стали фермер Александр Корепанов, который возродил родную деревню Мувыр в Игринском районе, получил грант от Минсельхоза Удмуртии по программе «Семейная ферма» и наладил производство молочной продукции, а также потомственный пчеловод Сергей Эшмаков из Селтинского района, продукция которого хорошо известна жителям Удмуртии под торговой маркой MOOSH (МУШ).

Александр Корепанов

Александр Корепанов

Сергей Эшмаков

Сергей Эшмаков

«Результат импортозамещения налицо. Сегодня в магазинах и ресторанах есть практически любые продукты отечественного производства, и они – достойного качества. Для нас то, что было сделано в сельском хозяйстве за последние 10 лет, – это гордость, и мы хотим, чтобы каждый россиянин знал о тех темпах, которыми развивается агробизнес, о тех трудолюбивых людях, которые двигают его вперед, и о том, какие вкусные продукты у них получаются. Поэтому мы решили объединить амбассадоров, которые, так же как и мы, радуются успехам аграриев и хотят искренне сообщить о них другим. Человек труда всегда был в почете на удмуртской земле. Считаю, что республика должна знать своих героев», – сказал директор Удмуртского регионального филиала Россельхозбанка Александр Чураков.

В марте, когда начиналась кампания, Аркадий Новиков и Юлия Высоцкая рассказывали про регионы, из которых натуральные фермерские продукты попали на уютную домашнюю кухню и в масштабный ресторанный бизнес.

Благодаря своему выступлению Аркадий Новиков, по сути, стал инициатором целого рекламного «флешмоба» среди фермеров, рестораторов и фудблогеров, которые с гордостью рассказывают о том, чем занимаются, – каждый в своем регионе. Одновременно в разных регионах выходит 70 различных роликов, которые будут поддержаны и наружной рекламой.

Героями этих роликов и стали наши Александр Корепанов и Сергей Эшмаков.

«В нашем стаде около 150 дойных коров. Перерабатывать молоко самостоятельно выгоднее, чем сдавать. Поэтому мы решили организовать мини-молокозавод. В 2019 году подготовили проект, подали заявку на грант и вошли в число победителей. Сразу же начали строить. А в этом году мы получили первую молочную продукцию собственного производства, которая сразу стала востребованной. Выпуск качественного, экологически чистого продукта является для нас делом чести и долгом памяти перед родом, предками, жившими и трудившимися на этой земле. Наша замечательная деревня Мувыр, которую окружают красивейшие места, когда-то была признана бесперспективной. А сейчас она получила второе рождение; хотя на то, чтобы этого добиться, ушли годы напряженного труда. С каждым годом наша деревня становится все более благоустроенной и развивается уже как туристическая зона, куда приезжают, чтобы провести выходные в окружении великолепной природы и угоститься натуральными фермерскими продуктами», – отметил Александр Корепанов.

«Я горжусь своей работой и своими трудолюбивыми пчелами, которые делают вкусный мед высокого качества. Фермерский труд нелегок, но это мое призвание, и я искренне хочу, чтобы вкус удмуртского меда знали по всей России. Ведь это свое, родное. Такое же, как у меня, пчеловода в пятом поколении, уважение к сельскому хозяйству, желание продвигать его я вижу и у Россельхозбанка», – сказал Сергей Эшмаков.

Строить бизнес аграриям помогает расчетно-кассовое обслуживание, за которое платить не понадобится тем, кто подключит его не позднее 31 августа.

Ну а Юлия Высоцкая, в свою очередь, с наступлением поры отпусков уже едет в автомобиле по России, вероятно в захватывающий агротур.

«Лето – это время новых впечатлений, больших планов, решительных действий, ярких открытий и интересных путешествий. Путешествуйте в поисках своего, родного, – того, что вдохновляет и радует», – говорит Юлия Высоцкая. Подготовиться к поездке и осуществить ее Юлии помогают карта «СВОЯ» и потребительский кредит по ставке от 3,5 % годовых*. В создании серии роликов с участием Юлии Высоцкой была задействована режиссер Анна Меликян.

В рамках коммуникационной кампании для продвижения российского АПК амбассадоры будут общаться с подписчиками в социальных сетях, устраивать для них конкурсы, делиться историями успеха, высказывать свою точку зрения в СМИ, станут участниками мероприятий, и этим спектр их действий далеко не исчерпывается.

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