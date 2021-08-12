Фермеры из Удмуртии Александр Корепанов и Сергей Эшмаков стали лицами кампании Россельхозбанка в поддержку отечественных аграриев

Коммуникационная кампания Россельхозбанка по популяризации отечественных продуктов питания из разных уголков страны набирает ход. К ресторатору Аркадию Новикову и ведущей кулинарных шоу Юлии Высоцкой присоединились фермеры и артисты, писатели и путешественники, спортсмены и блогеры, представители других сфер деятельности из десятков регионов страны. Все они объединены желанием наглядно продемонстрировать высокое качество российских продуктов, а самих аграриев и их труд сделать популярными и модными. Таких амбассадоров уже почти 250. Героями 2 из 70 роликов, снятых в поддержку аграриев, стали фермер Александр Корепанов, который возродил родную деревню Мувыр в Игринском районе, получил грант от Минсельхоза Удмуртии по программе «Семейная ферма» и наладил производство молочной продукции, а также потомственный пчеловод Сергей Эшмаков из Селтинского района, продукция которого хорошо известна жителям Удмуртии под торговой маркой MOOSH (МУШ).

Александр Корепанов

Сергей Эшмаков

«Результат импортозамещения налицо. Сегодня в магазинах и ресторанах есть практически любые продукты отечественного производства, и они – достойного качества. Для нас то, что было сделано в сельском хозяйстве за последние 10 лет, – это гордость, и мы хотим, чтобы каждый россиянин знал о тех темпах, которыми развивается агробизнес, о тех трудолюбивых людях, которые двигают его вперед, и о том, какие вкусные продукты у них получаются. Поэтому мы решили объединить амбассадоров, которые, так же как и мы, радуются успехам аграриев и хотят искренне сообщить о них другим. Человек труда всегда был в почете на удмуртской земле. Считаю, что республика должна знать своих героев», – сказал директор Удмуртского регионального филиала Россельхозбанка Александр Чураков.

В марте, когда начиналась кампания, Аркадий Новиков и Юлия Высоцкая рассказывали про регионы, из которых натуральные фермерские продукты попали на уютную домашнюю кухню и в масштабный ресторанный бизнес.

Благодаря своему выступлению Аркадий Новиков, по сути, стал инициатором целого рекламного «флешмоба» среди фермеров, рестораторов и фудблогеров, которые с гордостью рассказывают о том, чем занимаются, – каждый в своем регионе. Одновременно в разных регионах выходит 70 различных роликов, которые будут поддержаны и наружной рекламой.

Героями этих роликов и стали наши Александр Корепанов и Сергей Эшмаков.

«В нашем стаде около 150 дойных коров. Перерабатывать молоко самостоятельно выгоднее, чем сдавать. Поэтому мы решили организовать мини-молокозавод. В 2019 году подготовили проект, подали заявку на грант и вошли в число победителей. Сразу же начали строить. А в этом году мы получили первую молочную продукцию собственного производства, которая сразу стала востребованной. Выпуск качественного, экологически чистого продукта является для нас делом чести и долгом памяти перед родом, предками, жившими и трудившимися на этой земле. Наша замечательная деревня Мувыр, которую окружают красивейшие места, когда-то была признана бесперспективной. А сейчас она получила второе рождение; хотя на то, чтобы этого добиться, ушли годы напряженного труда. С каждым годом наша деревня становится все более благоустроенной и развивается уже как туристическая зона, куда приезжают, чтобы провести выходные в окружении великолепной природы и угоститься натуральными фермерскими продуктами», – отметил Александр Корепанов.

«Я горжусь своей работой и своими трудолюбивыми пчелами, которые делают вкусный мед высокого качества. Фермерский труд нелегок, но это мое призвание, и я искренне хочу, чтобы вкус удмуртского меда знали по всей России. Ведь это свое, родное. Такое же, как у меня, пчеловода в пятом поколении, уважение к сельскому хозяйству, желание продвигать его я вижу и у Россельхозбанка», – сказал Сергей Эшмаков.

Строить бизнес аграриям помогает расчетно-кассовое обслуживание, за которое платить не понадобится тем, кто подключит его не позднее 31 августа.

Ну а Юлия Высоцкая, в свою очередь, с наступлением поры отпусков уже едет в автомобиле по России, вероятно в захватывающий агротур.

«Лето – это время новых впечатлений, больших планов, решительных действий, ярких открытий и интересных путешествий. Путешествуйте в поисках своего, родного, – того, что вдохновляет и радует», – говорит Юлия Высоцкая. Подготовиться к поездке и осуществить ее Юлии помогают карта «СВОЯ» и потребительский кредит по ставке от 3,5 % годовых*. В создании серии роликов с участием Юлии Высоцкой была задействована режиссер Анна Меликян.

В рамках коммуникационной кампании для продвижения российского АПК амбассадоры будут общаться с подписчиками в социальных сетях, устраивать для них конкурсы, делиться историями успеха, высказывать свою точку зрения в СМИ, станут участниками мероприятий, и этим спектр их действий далеко не исчерпывается.

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