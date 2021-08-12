Гороскоп на 13 августа для ижевчан: Раков ждут победы, а Стрельцы должны действовать молниеносно

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ОВЕН

Настроение будет так себе, особенно вечером. Стоит найти способ развеяться, иначе можно свалиться в продолжительную депрессию.

ТЕЛЕЦ

Жизнь покажется адом. На вас свалится огромное количество дел, проблем и переживаний. Что же – вы сами заварили эту кашу, и наступило время расхлебывать.

БЛИЗНЕЦЫ

Чем скорее вы поймете, что никто не обязан за вами бегать, тем скорее начнете действовать. День требует быстрых решений и реальных поступков.

РАК

Хороший день. По всем фронтам ожидаются маленькие, но приятные победы.

ЛЕВ

Звезды не рекомендуют опаздывать на работу. В целом день неплохой, но особенно благоприятным будет вечер.

ДЕВА

При всей свои суровости день сполна вознаградит вас за терпение. Если, конечно, вы согласны терпеть.

ВЕСЫ

На работе не получится избежать конфликтов. Что ж, звезды могут утешить вас намеком, что из большинства конфликтов вы выйдете победителем.

СКОРПИОН

Прекрасный день для учебы, работы и занятий спортом. Плохой – для всего остального.

СТРЕЛЕЦ

Не всякую проблему можно решить быстро, но сегодня придется постараться. День потребует от вас молниеносной реакции на возникающие тут и там угрозы.

КОЗЕРОГ

Козероги будут тяжело вкатываться в пятницу, но ближе к обеду все должно нормализоваться. А там и до выходных рукой подать.

ВОДОЛЕЙ

Мнение других людей не должно вас волновать. Звезды говорят, что вы и сами прекрасно знаете, как вам лучше поступить.

РЫБЫ

Довольно хаотичный и слабопредсказуемый день. Вечером вероятны ссоры с родными и близкими людьми.

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