Погода в Ижевске 13 августа: переменная облачность и жара до +32°С

Сегодня в Ижевске простоит жаркая и солнечная погода Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня, 13 августа, в Ижевске ожидается жаркий и солнечный день. Об этом сообщают синоптики из Удмуртского гидрометцентра.

Температура воздуха поднимется до +28…+30°С. Местами будет еще выше – до +32°С. Скорость южного ветра достигнет 6–11 м/с.

По данным сервиса «Яндекс Погода», температурный столбик сегодня укажет на +31°С. Южный ветер подует со скоростью 4,2 м/с.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Догазификация в Удмуртии: кого коснется и как люди смогут получить газ в свои дома

Четыре сквера, которые появятся в Ижевске до конца 2021 года