Жителей Ижевска снова начнут проверять на ношение масок в общественном транспорте

Ношение масок будут проверять в общественном транспорте и на массовых мероприятиях в Ижевске Фото: pixabay.com

Вчера, 12 августа, прошло заседание санитарно-противоэпидемиологической комиссии Ижевска. На нем приняли решение возобновить рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте и на массовый мероприятиях. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы Удмуртии.

«Ситуация по заболеваемости в Удмуртии и в городе остается напряженной. На 12 августа по Удмуртии зарегистрировано более 42 тыс. лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. За последние две недели заболеваемость выросла на 24%, причем рост регистрируется по всем возрастным категориям. Единственные методы, как избежать заражения – это соблюдение масочного режима и вакцинация», – рассказала Наталья Матюшина, руководитель Управления Роспотребнадзора по республике.

Также на заседании рассказали о подготовке школ и детских садов к новому учебному году. В актовых и спортивных залах, столовых, коридорах, а также в некоторых классах установлены рециркуляторы воздуха.

В пресс-службе администрации города отметили, что в автобусах проводится дезинфекция салона на конечных остановках и во время обеденного перерыва.

Напомним, завтра, 14 августа, в Ленинском районе будет работать передвижной пункт вакцинации.

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