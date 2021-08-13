Автокинотеатр подвезли

Фото: Tele2

В начале августа в Ижевске открылась кинопарковка. Посмотреть фильмы в отличном качестве и обсудить их с приятелями теперь можно не выходя из автомобиля. КП собрала интересные факты об истории появления автокинотеатров. При случае можно блеснуть эрудицией перед друзьями и подискутировать о перспективах такого вида бизнеса.

- Автокинотеатрам уже 106 лет. Они появились в городе Нью-Мексико в США во времена немого кино. Но настоящая популярность пришла к ним через 18 лет в период мирового экономического кризиса и великой депрессии, «кино на колесах» полюбили миллионы американцев благодаря стараниям торговца машинами Ричарда Холлингсхеда.

- Ричард Холлингсхед в Камдене придумал drive-in theater как доступную и непафосную альтернативу изысканному развлечению. В обычные кинотеатры тогда приходили в самых лучших платьях и костюмах, надевали украшения и делали прически. В drive-in theater достаточно было приехать на своем авто и наслаждаться фильмом не выходя из машины. Цена билетов была ощутимой – по 1,5 доллара за авто, но это было дешевле традиционных киносеансов.

- В автокинотеатрах США показывали только проверенные временем картины не моложе 5 лет с момента выхода в прокат. Даже фильмы «в цвете» до кинотеатров на колесах доходили спустя пятилетку.

- В России первые автокинотеатры появились только в 2020 году, как альтернатива обычным кинотеатрам, в которые доступ был частично или полностью закрыт из-за ковидных ограничений. Первопроходцами стали Калининград и Новосибирск, киносеансы были платными - 450 рублей с машины.

На первый взгляд кажется, что организовать автокинотеатр просто. Экран, проектор и колонки. Но чтобы развить семейный досуг до бизнес-масштаба, понадобятся: лицензия на трансляцию фильмов, аренда площадки, оборудование, электричество, персонал и прочие расходы.

Фото: Tele2

В августе в Ижевске на парковке у ТЦ «Мой Порт» тоже появился автокинотеатр по другим правилам, ее организовал мобильный оператор Tele2. Посмотреть фильмы могут все желающие, въезд на территорию кинопарковки бесплатный. Чтобы успеть занять самые лучшие места, нужно приезжать за полчаса до начала сеанса.

Посетители Ижевской кинопарковки новое развлечение оценили по достоинству. Среди зрителей оказалась инстаграм-блогер Ольга Данилова (instagram.com/olli_dani/): «Давно уже сетовала, что в нашем городе нет такой кинопарковки, и вот вселенная меня услышала. Здесь все как в кино! Друзья рядом, романтика, если она присутствует, любимые вкусности без ограничений. Никто не мешает, можно снять обувь, сесть поудобнее и наслаждаться прекрасными фильмами в компании близких. Отличное времяпровождение с полным комфортом, а в нынешних условиях - еще и максимально безопасно».

Фото: Tele2

В столице Удмуртии проект реализуется при поддержке администрации города Ижевска, торгового центра «Мой Порт» и видеосервиса Wink. Кинопарковка вмещает более 80 автомобилей и будет работать до 22 августа. Расписание сеансов доступно на сайте проекта.