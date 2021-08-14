Гороскоп на 15 августа для ижевчан: Близнецам стоит провести день в кругу семьи, а Скорпионам нельзя жаловаться на судьбу

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ОВЕН
Стоит прислушаться к своей интуиции – сегодня она почти не врет.
ТЕЛЕЦ
Вероятны конфликты с родными и близкими. Будьте умнее и сделайте первый шаг к примирению.
БЛИЗНЕЦЫ
Желательно провести день дома, в кругу семьи. Возможны проблемы с пищеварительной системой.
РАК
Звезды обещают насыщенный и полный впечатлений день. И советуют не давать никому денег в долг.
ЛЕВ
Вас не будет покидать ощущение, что вы находитесь не на своем месте. Причин много, но основная проблема состоит в том, что вы очень устали.
ДЕВА
Друзья сегодня не дадут вам скучать. Настроение весь день будет плавать от нейтрального к отличному.
ВЕСЫ
Хороший день для решения творческих задач. Скорее всего, ваши потуги дадут результат.
СКОРПИОН
Сегодня звезды крайне не советуют сетовать на судьбу и жаловаться на несправедливость вселенной. Вселенная может обидеться и показать вам настоящие испытания и подлинную несправедливость.
СТРЕЛЕЦ
Успешный день. С самого утра вы будете бодры, свежи и продуктивны.
КОЗЕРОГ
Козерогам придется выполнять несколько задач сразу. Вы справитесь, волноваться не стоит.
ВОДОЛЕЙ
Тихий день и буйный вечер. Звезды советуют не злоупотреблять алкоголем.
РЫБЫ
Окружающие будут слишком навязчивы - во всяком случае, вам так будет казаться. Звезды советуют сказать им об этом прямо.
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