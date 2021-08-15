За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 214 человек

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 15 августа в Удмуртии выявлено 214 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 25 детей и 22 человека старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 11 смертей.

114 человек выздоровели, их выписали.

5 537 человека находится в удовлетворительном состоянии, 1 344 - в состоянии средней степени тяжести, 298 – в тяжелом состоянии.

Всего на 15 августа в Удмуртии зарегистрировано 43 017 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 35 040 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 1 358 смертей.

Вакцинированы 320 730 жителей Удмуртии. Из них 243 765 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 9 167 человек.

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