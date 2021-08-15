Карта распространения коронавируса на 15 августа: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: pexels.com
На утро 15 августа в Удмуртии заболели ковидом 214 человек. 11 человек скончались, 114 выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.
Ижевск — 20 128
Глазов — 2 056
Воткинск — 1 858
Можга — 2 365
Сарапул — 1 575
Завьяловский район — 2 123
Алнашский район — 731
Балезинский район — 783
Вавожский район — 398
Воткинский район — 523
Глазовский район — 437
Граховский район — 286
Дебесский район — 333
Игринский район — 1023
Камбарский район — 419
Каракулинский район — 258
Кезский район — 431
Кизнерский район — 436
Киясовский район — 314
Красногорский район — 461
Малопургинский район — 556
Можгинский район — 495
Сарапульский район — 489
Селтинский район — 339
Сюмсинский район — 484
Увинский район — 1 491
Шарканский район — 713
Юкаменский район — 393
Якшур-Бодьинский район — 555
Ярский район — 339