Карта распространения коронавируса на 15 августа: какие районы лидируют по количеству заболевших

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На утро 15 августа в Удмуртии заболели ковидом 214 человек. 11 человек скончались, 114 выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.

Ижевск — 20 128

Глазов — 2 056

Воткинск — 1 858

Можга — 2 365

Сарапул — 1 575

Завьяловский район — 2 123

Алнашский район — 731

Балезинский район — 783

Вавожский район — 398

Воткинский район — 523

Глазовский район — 437

Граховский район — 286

Дебесский район — 333

Игринский район — 1023

Камбарский район — 419

Каракулинский район — 258

Кезский район — 431

Кизнерский район — 436

Киясовский район — 314

Красногорский район — 461

Малопургинский район — 556

Можгинский район — 495

Сарапульский район — 489

Селтинский район — 339

Сюмсинский район — 484

Увинский район — 1 491

Шарканский район — 713

Юкаменский район — 393

Якшур-Бодьинский район — 555

Ярский район — 339