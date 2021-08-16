Завод «Ижсталь» трудоустроил школьников на лето

ПАО «Ижсталь» реализует программу трудоустройства школьников в период летних каникул. Всего за три месяца завод примет на работу 75 детей работников предприятия.

Подростков привлекают к выполнению вспомогательных и подсобных работ, не требующих специальной подготовки и квалификации: к благоустройству территорий, уборке мусора, озеленению, работе с документами. Продолжительность рабочего дня школьников определена трудовым законодательством в зависимости от возраста. За каждым закреплен опытный наставник. Также для них проводят экскурсию с посещением заводского музея и производственных цехов, где ребята знакомятся с историей, традициями и технологиями «Ижстали».

«Этот проект мы рассматриваем как составную часть профориентационной работы. Кроме того, для многих подростков это возможность обрести первый трудовой опыт и узнать на практике, чего стоят заработанные деньги», – отметила директор управления по работе с персоналом ПАО «Ижсталь» Наталья Петрова.

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