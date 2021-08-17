В учебном сборе шахматистов в Ижевске будут участвовать тренеры сборной России

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На этой неделе в Удмуртии откроются сразу два мероприятия для любителей шахмат. Во-первых, на базе спортивной школы им. Сергея Ощепкова и школы «Созвездие» стартовал учебно-тренировочный сбор для лучших молодых шахматистов региона, который будет проходить в течение 5 дней.

По словам руководителя Шахматной федерации республики Александра Ватлина, около 50 ребят от семи до семнадцати лет из разных городов и районов смогут поучиться у ведущих специалистов России. С лекциями выступят гроссмейстеры, тренеры юношеской сборной России Яков Геллер и Павел Скачков. Будут и специалисты из Ижевска - международные мастера Александр Филипенко и Максим Озолин.

Как рассказал «Комсомолке» Ватлин, сбор станет для спортсменов одним из этапов подготовки к республиканским и всероссийским соревнованиям, на которых им предстоит выступать в ближайшее время.

Вторым важным «шахматным» мероприятием недели станет открытие трехдневных курсов для тренеров и педагогов в Дебесском политехникуме. Они пройдут на базе Ресурсного центра по подготовке и повышению квалификации педагогов-преподавателей шахмат, который открылся почти год назад. Также здесь проведут судейский семинар. Участвовать будут более 20 специалистов со всей республики.

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