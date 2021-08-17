12-летний подросток в Удмуртии попал в больницу после опрокидывания на мопеде

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне, 16 августа, в деревне Архипов Пруд Увинского района Удмуртии произошло ДТП с участием 12-летнего мальчика. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, около 12:00 напротив дома №7 по улице Архиповская подросток опрокинулся на мопеде «GVALIOR».

«Водитель мопеда получил травмы, госпитализирован. По факту ДТП проводится расследование», - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает родителям, что они должны контролировать своих детей и пресекать попытки несовершеннолетних сесть за руль.

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