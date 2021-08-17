Абоненты Tele2 в Удмуртии могут взять «золото» за подключение

Tele2 подарит новым абонентам в Удмуртии красивый «золотой» номер. Для этого клиентам достаточно заказать SIM-карту в интернет-магазине и внести абонентскую плату за 3 месяца на тарифах «Мой онлайн+» и «Везде онлайн». Номер категории «золото» жители региона получат бесплатно. Заказы они могут забрать в ближайшем удобном для них салоне связи.

Новые клиенты оператора до 31 октября 2021 года могут получить «золотой» номер Tele2¹ бесплатно при покупке SIM-карты² в интернет-магазине. Оформление заказа в онлайн-канале займет несколько минут. Чтобы стать участником акции, необходимо выбрать «золотой» номер стоимостью 3000 рублей, внести абонентскую плату на тарифе «Мой онлайн+» или «Везде онлайн» за 3 месяца и оформить заказ, применив специальный промокод. После этого стоимость красивого номера обнулится.

Клиенты могут забрать заказ из салона связи уже на следующий день. Воспользоваться предложением могут все жители Удмуртии; чтобы забрать SIM-карту, необходим паспорт. Получив заказ, абонент должен пройти процедуру саморегистрации, следуя подробной инструкции.

¹Теле2

²СИМ-карты