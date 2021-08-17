141 новую койку для больных коронавирусом развернули в Удмуртии

Фото: Минздрав УР

В Удмуртии развернули еще 141 койку для пациентов с коронавирусом и подозрением на него. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

«Таким образом, на 17 августа общее количество коек для пациентов с ковид составляет 2760 единиц в 14 медицинских организациях. 1534 койки (55,5%) из этого числа оснащены кислородом, 319 (11,5%) – аппаратами искусственной вентиляции легких», - говорится в сообщении.

Койки развернуты в Республиканской клинической инфекционной и Республиканской детской клинической больницах, ГКБ №2, ГКБ №8, Завьяловской и Воткинской районных больницах.

Отмечается, что на данный момент в коронавирусных стационарах региона лечится 2 361 человек. Свободно 14,5% коек.

В перепрофилированных под больных коронавирусом отделениях медучреждениий Удмуртии работают 1 765 медицинских и иных работников. В их числе 404 врача, 874 представителя среднего медицинского персонала и 487 представителей младшего медперсонала.

««Сейчас многие жители республики возвращаются из отпусков, идет активная подготовка к началу учебного года. Все это способствует увеличению заболеваемости. Кроме того, продолжает циркулировать так называемый «индийский» штамм, который отличается большей контагиозностью и бурным течением болезни. Поэтому мы призываем всех как можно скорее пройти вакцинацию, чтобы быть защищенными от тяжелого течения болезни», - отметила главный внештатный инфекционист ведомства Марина Петренко.

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